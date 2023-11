Bando per contributi a integrazione dei canoni di locazione riservato agli ultra 65enni

Arezzo, 1 novembre 2023 – Pubblicato il bando per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione riservato a persone over 65 non più attive nel mondo del lavoro.

I beneficiari verranno ordinati nella graduatoria definitiva in base all’incidenza del canone sul valore ISEE senza aggiungere altri punteggi di priorità.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online entro le 14 di lunedì 20 novembre.

Per accedere l’utente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali: Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta d’identità elettronica. Per informazioni, è possibile consultare la news sul sito istituzionale del comune di Arezzo raggiungibile dalla voce in homepage “Agevolazioni e contributi” oppure chiamare il numero 0575377268 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.

Per eventuale assistenza nella compilazione del modello online, potrà essere richiesto un appuntamento allo Sportello unico telefonando allo 0575377777 o allo Sportello integrazione al numero 0575377179 o scrivendo a [email protected]