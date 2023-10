Badia al Pino, riapre lo stadio. Tavarnesi: "Ora impianto al top"

Si sono appena conclusi i lavori di rigenerazione del manto erboso allo stadio comunale di Badia al Pino. Questo permetterà da domenica prossima il ritorno in campo delle società sportive. Già perchè l’impianto sportivo non verrà dato in concessione ma resterà in gestione al Comune che potrà quindi affittarlo di volta in volta alle società che ne faranno richiesta, con quelle del territorio che a tal proposito potranno beneficiare di tariffe agevolate. Lo Stadio comunale di Badia al Pino è stato interessato nei mesi scorsi da un intervento di manutenzione straordinaria. I lavori, il cui primo step ha preso il via nel mese di maggio, da parte di una ditta specializzata che lavora nei maggiori stadi italiani, hanno registrato un costo complessivo di circa 35 mila euro. La rigenerazione dei campi sportivi è una operazione di rinnovamento del prato che solitamente viene effettuata al termine della stagione sportiva a partire dal mese di maggio. A fine stagione, infatti, il tappeto erboso può presentarsi con zone diradate e sconnesse a causa della continua sollecitazione di calpestio durante l’anno. Gli interventi vengono eseguiti con macchinari specifici e personale specializzato per ottenere ottimi risultati, ridare nutrimento al prato e recuperare la funzionalità del manto erboso. A Badia al Pino, i lavori sul manto erboso dello Stadio comunale sono consistiti in una speciale carotatura, nella fornitura di apposita sabbia silicea certificata per uso sportivo, passando per passaggi di reti particolari per riformare i piani di giuoco, fino alla semina e trasemina incrociata, sfeltrimento del tappeto erboso mediante apposito macchinario, trattamento preventivo anti-fungino e concimazione. Ora c’è attesa per la nuova procedura di gara per la gestione dell’impianto che verrà espletata dal Comune di Civitella in Val di Chiana nel corso del 2024.

In questa fase di transizione è stato assegnato alla Cooperativa Sociale Margherita+ di Montevarchi. Un affidamento con procedura concorrenziale del servizio di manutenzione e custodia della struttura per sei mesi. "Restituiamo con questo intervento effettuato nello Stadio comunale di Badia al Pino un nuovo volto alle strutture sportive del nostro territorio, aumentandone sicurezza e flessibilità - sottolineano il sindaco Andrea Tavarnesi (nella foto) e l’assessore ai lavori pubblici e manutenzione Ivano Capacci - siamo soddisfatti per un lavoro importante e atteso sia per gli atleti che per tutta la comunità sportiva".

Laura Lucente