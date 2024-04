Avanti la prevendita. La carica dei trecento

Si chiude questa sera alle 19 la prevendita di Lucchese-Arezzo in programma domani sera alle 20,45. I tagliandi per il settore ospiti dello stadio "Porta Elisa" sono in vendita solo on-line sul circuito GO2. Per i sostenitori amaranto che vorranno seguire la squadra in un derby molto delicato in chiave playoff ci sono ancora poche ore per acquistare il biglietto. La società rossonera ha messo a disposizione dei tifosi aretini mille tagliandi di curva est al costo di 9 euro più diritto di prevendita e spese. Si prevede che saranno circa 300 i supporters del cavallino presenti a Lucca.

Dopo il comunicato molto duro dei gruppi organizzati all’indirizzo del presidente Manzo e di alcuni dirigenti non è escluso che gli ultras manifestino ancora il loro dissenso con alcuni striscioni o cori. Di sicuro non mancherà il sostegno alla squadra dopo la giornata di sciopero in occasione della gara contro la Juventus Next Gen in segno di protesta contro le formazioni B. Il direttore generale Paolo Giovannini: "Voglio precisare che se oggi la società ha ritrovato la stabilità citata dai gruppi della curva ciò è dovuto ai cospicui interventi finanziari della proprietà, che ha sanato anche le pendenze precedenti al suo arrivo".