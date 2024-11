Associazione "Io Levane". Scende in campo, progetti contro la violenza sulle donne

L’associazione "Io sono Levane" da sempre molto attiva in manifestazioni ed eventi all’interno della piccola comunità paesana sarà protagonista sabato 23 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dell’inaugurazione di una nuova struttura oltre che di una panchina in Piazza della Fiera come simbolo e impegno contro questo fenomeno i cui casi, purtroppo, crescono di giorno in giorno senza mai riuscire a contrastare definitivamente il tutto.

Grazie alla presenza della commissione pari opportunità di Montevarchi, si darà vita a una giornata nella quale saranno protagonisti anche gli alunni dell’istituto Francesco Mochi di Levane, con attività di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere sommati a momenti di riflessione condividendo i loro pensieri sull’importanza del rispetto reciproco nelle relazioni.

Per l’occasione, presenteranno elaborati creativi come i disegni a esempio oltre a una esibizione canora che allieterà questa giornata che partirà alle 15 e avrà un altro importante momento con una cena, organizzata sempre dall’associazione, che si terrà all’interno della sala polivalente Coop "Bruno Moretti" in via Venezia a partire dalle 19.30. Già tante sono le adesioni che hanno ricevuto gli organizzatori, l’importanza del tema trattato e la voglia di passare una serata insieme la faranno da padrone in questa giornata istituita per ricordare le vittime di violenza, per educare i giovani e per sostenere insieme un futuro senza violenza. Per chi volesse partecipare non solo agli aventi in calendario ma alla cena stessa al prezzo di 25 euro, gratis per i bambini fino a 6 anni, si può chiamare Gaia al 331/9976649 o Ferruccio al 339/6287116.

L’associazione "Io sono Levane" nata da alcuni anni con l’intento di valorizzare e rendere più viva possibile la vita della frazione divisa tra i comuni di Montevarchi e Bucine ha, poi, in calendario una serie di eventi per le imminenti festività natalizie che saranno presentati nelle prossime settimane.

Stand, artisti circensi o il presepe vivente rappresenteranno le maggiori attrazioni per chi deciderà di passare da Levane e rendersi conto del tutto coi propri occhi di quanto questi volontari con impegno e passione hanno messo in piedi.

M.B.