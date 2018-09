Arezzo, 18 settembre 2018 - Un clochard è stato trovato morto stamani nel suo giaciglio sotto le scale anti-incendio dell'istituto Cesalpino,che occupa una delle palazzine dell'ex caserma Cadorna. Aveva 45 anni, probabilmente lo ha ucciso un malore. E' un dramma della solitudine e del degrado. Da anni ormai la zona attualmente occupata da parcheggi, uffici del Comune e scuole è uno dei rifiugi dei senzatetto, specie d'estate quando ancora la temperatura consente di dormire all'aperto. D'inverno poi i disperati si arrangiano nelle stanze di quello che fu il corpo di guardia della caserma.

La vittima di questo dramma si era ricavata una sorta di cubicolo fianco a fianco con la scuola che ha riaperto i battenti proprio ieri. Il malore lo ha colto in totale solitudine, forse nel sonno, e lui non ha avuto neppure il tempo di chiedere aiuto. La scopertura del cadavere è stata fatta di prima mattina, prima che cominciassero le lezioni. Una storia triste che ripropone l'emergenza sociale dei clochard, i senza tetto che non hanno un luogo in cui rifugiarsi e che si arrangiano alla meno peggio, nonostante ci siano organizzazioni di beneficenza aretine che cercano di assisterli ed evitare loro i disagi peggiori