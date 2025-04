Anfiteatro, riecco il parco. Svolta dopo due anni: domani riapre a metà

Ci sono voluti due anni ma finalmente il parco dell’Anfiteatro riaprirà al pubblico. Succederà domani mattina alle 8 quando il personale del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo riaprirà il cancello di accesso che si affaccia su via Margaritone. Si tratta di un primo passo verso la riapertura totale che presto coinvolgerà anche il lato di via Crispi dopo un nuovo affidamento dei lavori. Lo spazio che si va a riaprire adesso, è stato messo in sicurezza e si presenterà come un luogo in cui sostare e rilassarsi, per immergersi nella storia e nella lettura.

Tutto ciò grazie anche alle nuove sedute collocate lungo la recinzione dell’Anfiteatro che saranno un invito a soffermarsi per godere della vista dell’area archeologica e dell’ex monastero di San Bernardo che ospita il Museo, recuperando l’identità originaria del Parco, nato nei primi del Novecento per offrire uno sguardo sulle rovine romane. Sarà presente anche una casetta per lo scambio dei libri vicino alle panchine poste ai lati del monumento a Mecenate che si presteranno così alla lettura.

Gli interventi, progettati dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e autorizzati dalla Soprintendenza, contribuiranno a trasformare questo spazio a lato del museo archeologico in una piccola area culturale. L’acquisto degli arredi in materiale riciclato è stato reso possibile grazie ad Aisa Impianti che ha contribuito al progetto Art bonus rivolto al miglioramento della fruizione del Parco.

Aisa ha usufruito dello strumento amministrativo che consente un credito d’imposta del 65% sulle somme liberalmente elargite a sostegno di interventi sul patrimonio culturale pubblico.

Il progetto di booksharing è invece gestito in collaborazione con la Biblioteca Città di Arezzo e si avvale di una casetta per lo scambio dei libri realizzata per Confartigianato Imprese Arezzo da Fabbroni Arredamenti. La stampa dei pannelli informativi si deve a Publicolor Pubblicità. Le piante fiorite ornamentali sono donate invece da L’Officina dei Fiori.

Nei giorni successivi all’apertura sarà anche avviato il cantiere per un nuovo intervento conservativo sul monumento a Mecenate sostenuto dall’Associazione 50&più, anche in questo caso tramite Art Bonus.

Ma l’apertura del parco che si affaccia sull’Anfiteatro sul lato di via Margaritone è solo il primo masso. Procedono infatti da parte della Direzione regionale Musei nazionali Toscana le attività amministrative per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del Parco anche sul lato di via Crispi.

Il primo pezzetto di Parco da domani sarà aperto nei giorni feriali, la prima domenica del mese e nei festivi infrasettimanali dalle 8 alle 19; le altre domeniche dalle 8 alle 13.30. Si tratta di un primo lieto fine dopo due anni dalla chiusura dei cancelli per la questione piante pericolanti, con il parco dell’Anfiteatro per troppo tempo rimasto inaccessibile ad aretini e turisti.