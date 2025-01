Al via lavori stradali da lunedì

Arezzo, 8 ottobre 2021 - I prossimi lavori stradali partiranno lunedì 11 ottobre e coinvolgeranno fino a venerdì 29 ottobre Ponte alla Chiassa dove è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso negli svincoli in entrata e in uscita della S.R. 71 Umbro Casentinese Romagnola, nella strada comunale della Pazienza dal civico 55 di Marcena per una lunghezza di 300 metri, a Tregozzano dal civico 56/H per una lunghezza di 300 metri, in via San Fabiano dall’intersezione con via di San Filippo a quella con via Tarlati, nella strada comunale di Ristradella dal civico 23/B per 400 metri.

Orari 8 – 18. Fino a mercoledì 3 novembre divieto al transito per i pedoni in orario 8,30 – 17,30 in un tratto di marciapiede di via Piero della Francesca dopo l’ingresso del parcheggio in direzione della rotatoria di via Petrarca. Nell’adiacente tratto di carreggiata attenzione al suo restringimento. Fino a sabato 30 ottobre senso unico alternato regolato da semaforo lungo la S.P. 21 di Pescaiola a Battifolle dal km 6+950 al km 7+030. Orario 8,30 – 17. Fino a sabato 23 ottobre divieto di transito 24 ore su 24 in via Marco Polo dall’intersezione con via Alvise da Mosto a quella con via Amerigo Vespucci. In ambo i lati dei marciapiedi adiacenti allo suddetto tratto scatta il divieto di transito per i pedoni.

Divieto di sosta in ambo i lato del tratto di via Marco Polo che va dal civico 49 all’intersezione con via Amerigo Vespucci e restringimento della carreggiata dallo stesso civico all’intersezione con via Alvise da Mosto. Il transito veicolare e pedonale per il raggiungimento di via Amerigo Vespucci sarà garantito percorrendo via Alvise da Mosto. ...