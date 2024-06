Agnelli alla giunta numero tre. Concettoni delega al bilancio. Ente Serristori: il sindaco frena

Nessuna sorpresa sotto la Torre del Cassero. La giunta dell’Agnelli bis è confermata anche per il terzo mandato con solo Alessandro Concettoni che entra al posto di Chiara Cappelletti, che non si era ripresentata alle urne. Beatrice Berti sarà la capogruppo in consiglio comunale del gruppo di maggioranza di Libera Castiglioni. Attesa adesso per le nomine del consiglio d’amministrazione dell’ente Serristori (che tra le altre cose gestisce la Rsa) anche se il sindaco frena, "il nuovo presidente arriverà a fine mese prossimo". Ma insomma, i giochi sono fatti, ieri durante il primo consiglio comunale è stata presentata la squadra di governo. Devis Milighetti sarà di nuovo vice sindaco e manterrà le deleghe ai tributi, lavori pubblici, PNRR, manutenzione e valorizzazione del patrimonio e, come nuove, protezione civile e turismo. A Stefania Franceschini le deleghe al sociale, alla sanità, all’istruzione, alle pari opportunità e al trasporto scolastico. Per Sebastiani c’è invece l’ambiente e il decoro urbano, attività produttive, promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, energie rinnovabili, tutela degli animali e strutture ricettive. La cultura rimane a Massimiliano Lachi che avrà anche le deleghe ai rapporti con le università estere, agli affari generali e ai servizi al cittadino.

Per Concettoni c’è la delega al bilancio, alle partecipate, al volontariato, al terzo settore e ai circoli e frazioni. Per il sindaco le deleghe sono invece polizia e sicurezza, urbanistica, comunicazione istituzionale, personale e sport. Beatrice Berti sarà invece il capogruppo di Libera Castiglioni con le deleghe all’ associazionismo e alle politiche giovanili. "Come capogruppo gestirò il gruppo consiliare di libera castiglioni cercando dapprima di integrare i consiglieri che sono al loro primo mandato con quelli che ormai sono alla seconda o terza esperienza E lavoreremo per l’attuazione del programma in un ottica di continuità", ci dice Berti.Vice capogruppo sarà invece Sonia Ghezzi che è anche responsabile di Fratelli d’Italia a Castiglion Fiorentino. Per lei la delega è alle politiche comunitarie, mentre Simone Gemini c’è quella all’attuazione del programma. Per Marco Meucci c’è quella all’innovazione tecnologica, per Carlo Landucci la solidarietà e per Mario Paglicci Reattelli l’agricoltura. "I tempi sono maturi per un creare un bando individuare i componenti dell’Ente Serristori- dice Brandi, che sarà il capogruppo di opposizione - anche se poi la nomina rimanesse del sindaco, sarebbe un modo per riavvicinare i cittadini alla politica".