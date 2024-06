Ad Anghiari arriva il cinema sotto le stelle

Arezzo, 18 giugno 2024 – Torna il cinema ad Anghiari, un appuntamento che mancava da tempo e che gli anghiaresi attendevano con un velo di nostalgia. Nel bellissimo parco di Villa Gennaioli saranno 14 gli appuntamenti sotto le stelle, con proiezioni di film di ogni genere, anche in lingua inglese.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 19 giugno alle ore 21:30 con il film drammatico “Io Capitano”, seguito da una serie di commedie e di film di animazione pensati anche per i più piccoli, fino all’ultima serata prevista domenica 21 luglio con la commedia "Cattiverie a Domicilio".

“Nel bellissimo contesto di Villa Gennaioli sarà possibile godersi delle belle serate di cinema sotto le stelle, pensate non solo per adulti ma anche per ragazzi, che potranno godersi in compagnia film di animazione – ha dichiarato il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri – la domenica inoltre sono previste proiezioni in lingua inglese pensate per i turisti che visiteranno Anghiari nei week end estivi.

Ringrazio in modo sentito la Banca di Anghiari e Stia per aver sostenuto anche questo progetto del territorio e MetaMultiMedia che da oltre 30 anni propone il cinema sotto le stelle come un momento culturale e di socializzazione, e che ha scelto Anghiari come sede del progetto”.

“Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa di intrattenimento come il cinema sotto le stelle ad Anghiari – ha dichiarato il direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia Fabio Pecorari – ogni anno come banca finanziamo oltre 300 iniziative che riteniamo importanti e utili per il territorio, e il cinema è senza dubbio una di queste, si tratta infatti di uno spettacolo che piace e unisce e che offre alla popolazione un’occasione di socializzazione nella bellissima cornice di Villa Gennaioli”.