Invito a Palazzo, appuntamento a Casa Bruschi

Arezzo, 2 ottobre 2021 - In occasione della Fiera Antiquaria, la Fondazione Ivan Bruschi partecipa oggi sabato 2 ottobre, per la prima volta sotto l’egida di Intesa Sanpaolo, alla XX edizione della manifestazione nazionale Invito a Palazzo, promossa da Abi - Associazione Bancaria Italiana per far conoscere e apprezzare al pubblico i palazzi e i patrimoni artistici appartenenti o gestiti dagli istituti di credito. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 l’ingresso alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi sarà gratuito. È inoltre previsto un ampio programma di eventi ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata. Alle 11 bambini e famiglie sono attesi per il laboratorio didattico e creativo "Pronta la valigia, partiamo per un viaggio in Oriente!", che trasporterà i partecipanti in un percorso d’altri tempi tra Egitto, India e Giappone.

Alle ore 16,30 e alle 19 sono previste visite guidate alla mostra “L'Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert”. Alle 17,30 saranno presenti a Casa Bruschi Enrico Colle, Direttore della Fondazione Museo Stibbert, Martina Becattini e Riccardo Franci, Curatori rispettivamente degli Arredi e Quadrerie e dell’Armeria del Museo Stibbert di Firenze, per incontrare curiosi e appassionati di arte e di collezionismo orientale in una interessante conferenza di approfondimento sulla mostra “L'Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert”. Insieme alla Casa Museo Ivan Bruschi, in occasione di Invito a Palazzo, Intesa Sanpaolo apre gratuitamente in tutta Italia altri quattro musei che ospitano importanti collezioni permanenti, mostre ed eventi culturali: il Museo del Risparmio a Torino e le Gallerie d’Italia a Milano, Vicenza e Napoli. L’accesso agli eventi e agli spazi del Museo Bruschi è regolato da specifiche modalità di visita in sicurezza, per questo è consigliata la prenotazione contattando lo 0575354126 o scrivendo a [email protected].