I nuovi corsi di danza e ginnastica del Dopolavoro Ferroviario di Arezzo

Arezzo, 6 settembre 2023 – Da lunedì 25 settembre alle 17 il Dopolavoro Ferroviario torna a proporre – dopo un primo anno conclusosi con un bellissimo spettacolo al Teatro Pietro Aretino – corsi di danza e ginnastica nella sede in via Piero della Francesca, 3 in Arezzo.

Giocodanza, danza classica, moderna e contemporanea. Ed ancora hip hop, well dance senza dimenticare la ginnastica posturale, lo stretching strutturale e le danze orientali. Un’offerta variegata di corsi e discipline per tutte le età. “La danza come lo sport costituisce un momento importante di formazione, di benessere fisico e di socialità.

Questi nuovi corsi di danza e di ginnastica tenuti da docenti diplomate, rappresentano l’opportunità per gli associati di praticare sport nella nostra storica sede dotata di tutti i confort” ricorda il Presidente dell'Associazione DLF Goffredo Eminenti.

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario ha ormai quasi 100 anni. Si occupa della gestione del tempo libero dei propri associati che possono essere tutti i cittadini, non solo i dipendenti e i pensionati del gruppo Ferrovie dello Stato.

Lo sport, da sempre inteso come attività ludica e di intrattenimento per eccellenza, costituisce un momento importante di formazione, di benessere fisico e di aggregazione nelle attività promosse dal Dopolavoro Ferroviario di Arezzo. Lo sport rappresenta infatti l’attività prevalente.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0575 302766. E’ possibile conoscere i giorni e gli orari dei corsi anche telefonando ai numeri 348 0688378 oppure 327 1668141.