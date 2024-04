A Casa Bruschi il laboratorio per ragazzi “Sperimentiamo la Preistoria”

Arezzo, 17 aprile 2024 – Alla Casa Museo Ivan Bruschi, domenica 21 aprile alle 16 si svolgerà il laboratorio didattico Sperimentiamo la Preistoria per bambini e ragazzi curato dal professor Lucio Milani che, partendo dai reperti custoditi nella collezione Bruschi, farà sperimentare ai partecipanti le tecniche utilizzate dall’uomo di Neanderthal per accendere il fuoco, cacciare e disegnare.

Per i genitori che accompagneranno i figli sarà riservata la possibilità di visitare a prezzo ridotto il nuovo allestimento “Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte” con dipinti di pittori quali Pontormo, Allori, Bugiardini, Fattori, Lega, Signorini, Nomellini, Spadini e la mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo” con opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Carol Rama, Bruno Munari, Gillo Dorfles.

Si rinnovano le visite guidate accompagnate: sabato 20 e domenica 21 aprile alle 11 in lingua italiana e alle 17 in inglese, dedicata a chi vuole esercitarsi nella comprensione della lingua anglosassone e ai turisti stranieri. Informazioni e prenotazioni allo 0575354126 o tramite mail a [email protected] Laboratorio didattico € 8 a bambino.