Piano triennale dei lavori. Arrivano nuove risorse

Approvata in consiglio la variazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2024-26. L’amministrazione ha beneficiato di alcuni finanziamenti concessi da enti terzi che permettono l’inserimento di nuovi lavori nel piano di interventi. Nel dettaglio, si tratta di un contributo concesso dalla Fondazione Crl per l’estensione dei percorsi ciclabili e pedonali lungo il Lago, da Massarosa a Bozzano, dedicati alla presenza del Maestro Puccini per un importo complessivo di 120mila euro; un contributo concesso dalla Fondazione Crl per il cofinanziamento dell’intervento del percorso ciclopedonale dei barchini, dall’Oasi del Chiarone alla frazione di Bozzano (400mila euro) suddiviso tra varie annualità (tenuto conto che il costo complessivo per la realizzazione del progetto è di 995mila euro, è stata prevista pure la quota a carico del Comune per 595mila euro finanziati con mezzi di bilancio).

Inoltre, è stato inserito un intervento di consolidamento della viabilità comunale Canipaletti interessata da tempo da dissesto che ha comportato il cedimento di una porzione di carreggiata; sono state stanziate risorse per intervenire nei primi mesi del ’25 dando corso fin d’ora alla progettazione.

"Il programma è stato predisposto identificando e quantificando il quadro generale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – individuando gli interventi necessari e l’ordine di priorità, al fine di migliorare le infrastrutture del territorio. Ora aumentiamo gli interventi previsti grazie a questi nuovi finanziamenti e predisponiamo alcune modifiche per dare risposte concrete alle criticità che arrivano dal territorio".

"Massarosa riparte – conclude la sindaca Simona Barsotti –; siamo riusciti a reperire ulteriori risorse e sempre più saremo in grado di dare risposte concrete ai nostri cittadini uscendo dal dissesto e riprendendo a crescere".