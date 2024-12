"Occupy Comune". Il presidio non si scioglie: "Nuova fase di lotta"

"Inizia una nuova fase di lotta". Commenta così Alessandro Giannetti di Associazione Inquilini e Abitanti e Brigata Mutuo Sociale, dopo una settimana di presidio e "accampata", così come rinominata dalle stesse associazioni e realtà che l’hanno organizzata, di fronte al Comune per richiedere all’amministrazione un tavolo istituzionale per contrastare l’emergenza sociale e abitativa, il caro affitto e i problemi che ne derivano, e dopo l’ordinanza della Polizia Municipale per destinare 10 stalli del parcheggio al presidio. "Tutto quello che siamo riusciti a ricevere in questa settimana è la notifica che invita a indietreggiare e ridimensionare – aggiunge Alessio Vitali, nuovo segretario di Unione Inquilini –; siamo disposti a indietreggiare di un passo sulla forma, ma non sul luogo: non ci sposteranno da davanti al palazzo comunale".

Sarà un presidio più spoglio, senza l’allestimento, gli striscioni e la musica che hanno riempito Piazza Nieri e Paolini negli ultimi giorni, ma che non ha intenzione di indietreggiare o abbandonare, a farsi spazio davanti al Municipio, ogni giorno, dalle 17 alle 20, con riunioni e assemblee, come quella prevista per oggi alle 17,30. "Per continuare, con la comunità e le forze politiche che hanno aderito – conclude Giannetti – la battaglia contro un sindaco che non rappresenta la città ma solo una cerchia di interesse e privati".

gp