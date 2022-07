Incendio Massarosa, ultime notizie: 10 case bruciate, 700 ettari in fumo, 500 sfollati

Massarosa (Lucca), 20 luglio 2022 - Inferno in Versilia. L'incendio a Massarosa non è ancora sotto controllo, anche se è stato circoscritto per il 70%. Il rogo divampato nella sera di lunedì 18 luglio ha già interessato circa 700 ettari di terreno, ha bruciato 10 case e ha causato centinaia di sfollati, 500 per la precisione (300 solo oggi). Al lavoro in totale 30 squadre dei vigili del fuoco, 5 canadair e 8 elicotteri. Nel pomeriggio erano operativi in volo 2 canadair. Incerte ancora le cause. Per Confagricoltura Toscana ci vorranno "50 anni e 10 milioni di euro per tornare alla normalità". Ecco dunque quali sono le ultime notizie sull'incendio a Massarosa:

Sulle colline di Massarosa in Versilia gli elicotteri dei vigili del fuoco e i canadair stanno sganciando incessantemente acqua dall'alto. A terra sono impegnate ventinove squadre, più di cento vigili del fuoco con 30 automezzi, oltre a volontari e operai forestali delle Unioni di Comuni. Un'altra quarantina di squadre, in arrivo da tutta la Toscana, sono state attivate per coprire le prossime ore, compresa la notte e la mattina di giovedì 21 luglio.

Finora si stima che il fuoco abbia percorso 700 ettari, tra boschi e olivete. Attorno ai 500 sono gli sfollati e una decina le case colpite dal fuoco. Nelle ultime ore la situazione si è fatta più critica sul versante vicino a Montigiano, mentre sono state evacuate alcune case sparse a Valpromaro, borgo da cui ieri sera già erano stati allontanati i residenti.

Incerte ancora le cause dell'incendio. Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di lunedì 18 luglio, nella notte di martedì l'incendio si è allargato enormemente tra Bozzano e Massarosa, una vasta area che copre oltre 90 chilometri di terreni.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto a Massarosa, ha spiegato che "il 70% del perimetro è contenuto grazie allo sforzo incredibile del sistema regionale antincendio che continua senza sosta, ma è una giornata d'inferno con un incendio anche a Calci e fiamme a Vecchiano".

Le masse d'aria hanno spostato i vari fronti di fuoco e anche altri abitati sono stati interessati: di Pieve a Elici - con il rogo a pochi passi dall'antica chiesa romanico (VIDEO) - Montigiano, Miglianello, gli insediamenti a fondo valle di via Polla di Morto, via Acquachiara e via di Roncò. Altri persone sono state evacuate, un'ottatina ha trovato posto nella scuola, trasformata in rifugio, altri da amici e parenti. Il tutto mentre brucia ancora il fronte di Fibbianella.

La stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di circa 700 ettari prevalentemente di bosco e in parte di olivete. Per Confagricoltura Toscana ci vorranno "50 anni per tornare alla normalità". Il presidente Marco Neri ha fatto sapere inoltre che "servirà un investimento di 10 milioni di euro per ricreare il verde andato in fumo: sette per ricreare l'area boschiva e tre per la manutenzione. L'area boschiva significa porre attenzione sulla manutenzione del sottobosco, sulla potatura, sui tagli della coltura e sulle opere di regimentazione idraulico-forestale".

Interdetto il tratto di mare dal pontile Lido di Camaiore alla spiaggia della Lecciona, al confine tra Viareggio e Torre del Lago, per permettere i rifornimenti di acqua di Canadair ed elicotteri. Nella zona, fino a un miglio dalla costa, è interdetta la navigazione, la pesca, e ad ogni attività, inclusa quella subacquea, per permettere ai piloti dei mezzi impegnati, Canadair e elicotteri Drago e Pegaso, di rifornirsi di acqua da scaricare sull'incendio.

Nella notte tra martedì e mercoledì l'incendio è diventato infernale non solo per gli abitanti di Massarosa e della Versilia, ma anche per tutto il personale che lotta contro il fuoco: si sono registrate infatti numerose esplosioni di serbatoi di Gpl.

Mentre da terra il lavoro contro il fuoco non si è mai fermato, è ripreso all'alba anche l'intervento dei mezzi aerei, sia dei canadair che degli elicotteri.

Ad aiutare i vigili del fuoco c'è anche un drone munito di termocamera che sorvola i fronti di fuoco per capirne l'andamento e l'avanzamento, così da aiutare la gestione dello scenario.

Nella mattina di mercoledì 20 luglio è stata riaperta la bretella Viareggio-Lucca. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "È stata riaperta stamani l'autostrada nella bretella da Viareggio a Lucca".

