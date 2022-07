Fumo e odore di bruciato da Firenze a Prato: "È l'incendio a Massarosa"

Firenze, 20 luglio 2022 - Fumo denso e forte odore di bruciato. È quello che segnalano migliaia di cittadini a Firenze, Prato, Pistoia, ma anche in altre località come a Empoli, Pontassieve, Montecatini Terme, Arezzo. La causa? Lo spiegano i vigili del fuoco: è l'incendio a Massarosa (qui le ultime notizie).

"In riferimento alle diverse chiamate che giungono dalle zone di Pistoia, Prato, Firenze circa fumo e odore acre - comunicano i vigili del fuoco - informiamo che i venti che soffiano da Viareggio portano i fumi della combustione dell'incendio in atto a Massarosa".

A Firenze il fumo denso e l'odore di bruciato potrebbero essere anche causati dall'incendio all'Argingrosso. Oggi, mercoledì 20 luglio, una lunga colonna di fumo nero è stata visibile per diverse ore da gran parte della città e non solo. Attualmente, fanno sapere ancora i vigili del fuoco, è ancora in corso lo smassamento del rogo avvenuto alla fine di questa mattina in zona di Fi-Ovest.