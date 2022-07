Incendio Massarosa, la cenere arriva sulla spiaggia. Centinaia di ettari distrutti

Massarosa (Lucca), 20 luglio 2022 - Si pensava che sarebbe stata una notte difficile per Massarosa. E' stata peggio del previsto. Un inferno, non ci sono altre parole per descrivere quello che sta succedendo. Un rogo sempre più esteso, nuove evacuazioni, altri centri abitati minacciati dal fuoco. Perché in questa situazione terribile di siccità e temperature elevate ci si è messo anche il miglior amico degli incendi: il vento.

Stamani il presidente della Regione Eugenio Giani ha spiegato che "il 70% del perimetro è contenuto grazie allo sforzo incredibile del sistema regionale antincendio che continua senza sosta, ma è una giornata d'inferno con un incendio anche a Calci e fiamme a Vecchiano".

Le masse d'aria hanno spostato i vari fronti di fuoco e anche altri abitati sono stati interessati: di Pieve a Elici - con il rogo a pochi passi dall'antica chiesa romanico (VIDEO) - Montigiano, Miglianello, gli insediamenti a fondo valle di via Polla di Morto, via Acquachiara e via di Roncò. Altri persone sono state evacuate, un'ottatina ha trovato posto nella scuola, trasformata in rifugio, altri da amici e parenti. Il tutto mentre brucia ancora il fronte di Fibbianella.

La stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di 560 ettari prevalentemente di bosco e in parte di olivete.

Ma la notte non è stata infernale solo per gli abitanti, ma anche per tutto il personale che sta lottando contro il fuoco: tra il vento, il buio, le condizioni impervie della zona, per i vigili del fuoco - arrivati rinforzi anche da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna - e il personale Aib stanno vivendo ore drammatiche, rese più paurose anche dalle numerose esplosioni dei serbatoi di Gpl.

Mentre da terra il lavoro contro il fuoco non si è mai fermato, è ripreso all'alba anche l'intervento dei mezzi aerei, sia dei canadair che degli elicotteri.

Ad aiutare i vigili del fuoco c'è anche un drone munito di termocamera che sorvola i fronti di fuoco per capirne l'andamento e l'avanzamento, così da aiutare la gestione dello scenario.

Il vicesindaco di Massarosa, Damasco Rosi, fa il punto della situazione. Rinforzi aerei della Regione Toscana e squadre dei vigili del fuoco da Lombardia e Piemonte sono presenti per supportare quelle toscane, ma ancora il fuoco fa paura. Il molto fumo non facilita gli sganci dei 4 elicotteri e dei 3 Canadair presenti ai quali nella prima mattinata se ne è aggiunto un quarto. Durissimo il lavoro a terra nel quale sono impegnate le 25 squadre di volontariato antincendio e di operai forestali che, oltre allo spegnimento, si devono occupare di realizzare staccate con attrezzi manuali e motoseghe mettendo in sicurezza le parti.

L'intervista video di Martina del Chicca: