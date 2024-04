Fratelli d’Italia punge: "Il consiglio sia serio"

L’ultimo scontro in consiglio comunale porta con sé degli strascichi. Ad accendere la polemica era stata la consigliera della lista ’Per Massarosa’ Marzia Lucchesi, che aveva accusato le colleghe della maggioranza Francesca Bianchini e Agnese Marchetti di voler prolungare la seduta dell’assise oltre la mezzanotte per godere di un giorno di riposo dal lavoro. Adesso, sulla vicenda entra in scivolata Fratelli d’Italia. "La sinistra a Massarosa ha ridotto il consiglio comunale a un ritrovo per “vagabondi“ – scrivono l’ex sindaco Alberto Coluccini e l’ex assessore Michela Dell’Innocenti –; da tempo oramai infarciscono l’ordine del giorno di argomenti su cui purtroppo il consiglio comunale non ha alcuna competenza spaziando in dibattiti, commenti e giudizi fiume, spesso fuori luogo su qualsiasi argomento: da post su Facebook alle guerre del mondo, apparentemente nobile ma del tutto inutile, non solo per l’impatto che il consiglio possa avere, ma per la superficialità e pochezza con cui alla fine affrontano gli argomenti".

"l vero motivo è venuto alla luce nell’ultimo consiglio quando le consigliere del Pd Marchetti e Bianchini hanno chiesto e ottenuto dal presidente Brocchini di non far finire il consiglio prima della mezzanotte, senza nessuna necessità ma perché altrimenti il giorno successivo sarebbero dovute andare a lavorare. Un atteggiamento del genere in consiglio causa dei costi per i cittadini, a partire dagli straordinari dei dipendenti comunali in servizio. Non ci sarebbe nessun problema o spreco se si trattasse di affrontare le innumerevoli problematiche di Massarosa – concludono Coluccini e Dell’Innocenti – ma se serve a non far andare a lavorare i consiglieri proprio non ci siamo".