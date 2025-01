Circolo culturale Giannini. Ricordo della prof Giannotti

Il circolo culturale Sirio Giannini ricorda la professoressa Melania Giannotti, recentemente scomparsa, per molte edizioni membro della giuria del Premio letterario Sirio Giannini. E la ricorda con la lettera di Federico Bertozzi, anch’egli membro della giuria del premio nonché suo ex alunno. "Realizzare che non ci sia più – scrive – è qualcosa di così difficile: avremmo dovuto vederci a giorni, per i lavori preparatori della prossima edizione del Premio letterario. Sarebbe stata, come sempre, una delle interlocutrici preferite, nonché delle più interessanti: la sua arguzia, la sua curiosità, la sua facilità di espressione, erano proverbiali, e non finiva mai di sorprendermi quella sua incredibile, vastissima cultura. Di letteratura, di cinema, di arte, di politica, di scienza – praticamente di tutto, specie se si parlava di Italia o di classicità. Abito da qualche anno abbastanza lontano dalla Versilia ma, al di là di presentazioni e conferenze, che frequentava con l’assiduità e la vivacità di un’eterna studentessa, ogni tanto, passando qua da Querceta, avevo occasione di incontrarla. Una donna appassionata ed una docente fuori dagli schemi. Una donna che non aveva paura di esprimere il proprio pensiero e che riponeva assoluta fiducia nelle capacità di ragionamento dei suoi ragazzi, impegnandosi con totale dedizione alla loro più completa, profonda ed umana maturazione".