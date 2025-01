Caos via Montiscendi. Idea rotonda e posti auto

Acquisire un terreno privato e realizzare una rotatoria e un parcheggio per risolvere i problemi di viabilità a Montiscendi. Alla giunta piace l’idea avanzata dal gruppo Whatsapp "Strettoiesi doc" durante la riunione di ieri nella sede municipale di via Capriglia (nella foto). Il progetto riguarda il terreno tra via Montiscendi e via delle Mimose ed è tutt’altro che semplice dato che vanno chiariti aspetti di natura urbanistica, ma l’amministrazione si è presa l’impegno di sottoporre agli uffici quanto meno uno studio di fattibilità. Era questa, del resto, una delle priorità per la frazione avanzata dal gruppo (oltre 200 iscritti) con un’apposita richiesta.

"Siamo molto soddisfatti – dicono i cittadini – ed è già un buon risultato il fatto che il sindaco ci abbia ricevuto riconoscendoci un certo ’peso’. Oltre al terreno di Montiscendi abbiamo inserito, tra le priorità, la necessità di controllare la nuova illuminazione pubblica in quanto carente". Il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci spiegheranno i dettagli dell’incontro in un apposito incontro pubblico al centro "Pilli" di Vallecchia. "I cittadini si sono detti soddisfatti per la cura del verde e la manutenzione stradale – spiegano – e abbiamo promesso loro di contattare Enel per verificare la possibilità di migliorare ancora l’efficienza della nuova illuminazione. Ci confronteremo invece con la Polizia municipale e l’assessore Andrea Cosci in merito alla richiesta di attraversamenti pedonali rialzati in via Pergolone e via Montiscendi, mentre sul fronte asfaltature la prossima sarà fatta in località Cerro Grosso al termine dei lavori di ripristino della frana. Sull’ipotesi centro civico – concludono – pensiamo alle attuali scuole una volta che all’ex area Binelli sorgerà il futuro polo scolastico".

d.m.