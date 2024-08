Arte e solidarietà. Donazione al Versilia

Quando l’arte diventa veicolo di solidarietà e di racconto delle tradizioni del territorio che si trasformano a loro volta in memoria e omaggio per le giovani generazioni: sono stati questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la presentazione del libro “La mia Camaiore“ di Angelo Benedetti, pittore per passione, nella sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Marcello Pierucci e di due assessori e soprattutto del primario Paolo Del Dotto del reparto di neurologia del Versilia. L’autore aveva spiegato che il ricavato della vendita del libro sarebbe stato donato all’ospedale Versilia in particolare al reparto di neurologia per la ricerca sulle cura di due malattie particolarmente gravi: la sla e l’ Alzheimer. E il progetto è andato aldilà di ogni aspettativa. All’ospedale Versilia arrivano oltre mille euro, la cifra precisa resta nel cuore di Angelo Benedetti, peché i libri sono stati venduti tutti, per la precisione su 100 ne sono stati venduti 97. Dei tre rimasti l’autore ne ha tenuto uno per sè e gli altri due sono stati donati alle due biblioteche di Camaiore: la biblioteca comunale “Michele Rosi” e la biblioteca E.Pistelli della omonima scuola camaiorese. "Sono soddisfatto e commosso perché alla presentazione del libro hanno partecipato davvero in tanti. E alla fine il primario Paolo Del Dotto ha risposto alle domande di tanti cittadini su queste due patologie che colpiscono purtroppo tante persone. L’incasso della vendita dei libri sarà donato al Versilia seguendo l’iter necessario in queste iniziative". Una goccia nell’oceano per la ricerca, ma tante gocce formano il mare e così via. Arte e solidarietà: un binomio vincente.

Maria Nudi