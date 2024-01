Prima di ritorno. Tre partite il giorno dell’Epifania

La prima giornata di ritorno prenderà il via il giorno dell’Epifania. Sono tre le partite in agenda sabato 6 gennaio, tutte con fischio di inizio alle 16,15. Si giocano Arezzo-Rimini, Fermana-Carrarese e Vis Pesaro-Spal. Il Perugia invece scenderà in campo domenica in casa con la Lucchese sempre alle 16,15, ma alle 14 si gioca Juventus U23-Pescara e Torres-Recanatese. A metà pomeriggio anche Ancona-Entella, Cesena-Olbia e Pineto-Gubbio. Chiude la prima giornata del girone di andata, alle 18,30, la sfida Sestri Levante-Pontedera.