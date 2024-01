Il mistero. Ryder Matos. Voto 5

Se lo hai in rosa non puoi non dargli la maglia titolare. Perché Ryder Matos è uno dei pochi che può essere considerato un lusso per la categoria. Ma poi però in questa stagione delle sue qualità si è visto poco. I numeri parlano di una grande fiducia da parte di Francesco Baldini che lo ha sempre voluto in campo, ma alla fine Matos ha portato nelle casse biancorosse un gol e tre assist. Numeri che non sono da buttare se non si parlasse di lui. L’attenuante sta nel fatto che nella passata stagione ha praticamente fatto da spettatore per una lunga serie di guai fisici che gli hanno stroncato il cammino. E anche la posizione, defilata, che non lo ha agevolato. Certo è che nel ritorno il Perugia si aspetta molto di più da lui.