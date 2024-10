Un convegno sul Museo del Vino

Nell’ambito delle attività celebrative dei cinquanta anni del Muvit, domani alle 9.30 al Centro Congressi Le Tre Vaselle si tiene il convegno “Cinquanta anni del Museo del Vino a Torgiano: tra marketing e reputation come cambia l’asset culturale e turistico“. Un incontro per riflettere su quale impatto abbia avuto la realizzazione di un Museo per lo sviluppo del territorio e l’effetto sulla comunità di riferimento, su come il valore culturale abbia influenzato le strategie di marketing territoriale e se l’investimento in cultura sia ancora proporzionale all’aumento della reputazione fino all’intreccio tra capitale reputazionale e capitale economico. Queste e altre sollecitazioni saranno oggetto del convegno, che si apre con una prolusione di Bruno Toscano e la testimonianza di Maria Grazia Marchetti Lungarotti (direttore della Fondazione, del Museo del Vino e del Museo dell’Olivo e dell’Olio) e prevede interventi di Mirko Lalli, Magda Antonioli, Davide Ippolito, Cristina Galassi, John Grant. Modera e coordina Valeria Carbone