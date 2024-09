Ragazza denuncia: “Violentata da due uomini”. E’ sotto choc in ospedale

Terni, 26 settembre 2024 - E' ancora ricoverata all'ospedale Santa Maria in stato di choc, anche se le sue condizioni complessive vengono definite buone, la ventenne che ha denunciato di aver subito violenza sessuale da due sconosciuti. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ai quali si è rivolta la famiglia della ragazza.

L'aggressione è avvenuta nella prima serata di domenica scorsa nell'area tra piazza del Mercato, zona centrale della città ma da tempo degradata, e Corso Vecchio, all'altezza di Largo Liberotti. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da due sconosciuti che l'hanno aggredita a scopo sessuale. È tornata a casa e ha raccontato quanto accaduto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri e al personale sanitario.

È scattata in ospedale la procedura del 'codice rosa' prevista in casi del genere e la giovane è stata accolta dal pronto soccorso del nosocomio cittadino dove, come detto, risulta ancora ricoverata in stato di choc. Le indagini dell'Arma, coordinate dalla Procura, procedono a ritmo serrato. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza che insistono nella zona. La giovane ha riferito di un'aggressione improvvisa da parte di due sconosciuti, sulle cui tracce si muovono i carabinieri. Le indagini procedono a 360 gradi. Intanto in città scoppia la polemica politica sulla sicurezza.

