Pesa la crisi dell’automotive: "Licenziati i lavoratori interinali"

UMBERTIDE – Allarme dei sindacati per la grave situazione dei lavoratori somministrati (ovvero gli interinali a breve o a lungo termine) occupati nel gruppo Stellantis. E proprio Umbertide, nota per le sue aziende operanti nel settore Automotive, diventa per la seconda volta in pochi giorni un simbolo in Umbria per il posto di lavoro. Sono Cgil Cisl e Uil a lanciare un appello visto che la maggior parte di questi lavoratori, è stata licenziata: "i primi a pagare la crisi sono stati i lavoratori in somministrazione, non sono stati rinnovati i contratti in scadenza o sono state interrotte le missioni di chi aveva un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia. Più di 400 in Umbria, 3000 in Italia". I sindacati dopo aver domandato "un tavolo di interlocuzione" al Comune di Umbertide senza successo, puntano il dito: "È stato chiesto un incontro senza aver avuto alcuna risposta". Un incontro è stato chiesto anche al nuovo governo regionale