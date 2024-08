Ospite d’eccezione anche a Spoleto nel 1961

Non ci sono solo Città di Castello e il suo Festival delle Nazioni a poter ricordare in Umbria la presenza di Alain Delon.

Oltre trent’anni prima rispetto a quella kermesse del Festival delle Nazioni del 1995, infatti, il grande attore francese

prese parte a una delle primissime edizioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in particolare quella del 1961 come ricorda InItaly-Rivista on line da cui è tratta la storica foto che vede Alain Delon a Spoleto con Romy Schneider, oltre a Jean Marais, Lucilla Morlacchi e Renato Salvatori. "

"In seguito alle prime manifestazioni – si legge su InItaly-Rivista on line– il Festival di Spoleto divenne punto di ritrovo e di esibizione di numerosi artisti e personaggi appartenenti al settore della prosa, della lirica, della danza, dell’arte marionettistica, dell’arte oratoria, della musica, del cinema e della pittura tra cui è possibile citare, ad esempio, Carla Fracci, che debuttò a Spoleto durante il Il 5° Festival dei Due Mondi nel 1962".

"La manifestazione si caratterizzò fin da subito come la sede degli eventi più attesi - prosegue InItaly-Rivista on line – a tal punto che, con lo sviluppo della sua fama, furono numerosi i personaggi che, nelle edizioni seguenti, accorsero anche soltanto per far parte del pubblico, tra i quali, ad esempio, Pier Paolo Pasolini, Anna Magnani, Dacia Maraini e Alberto Moravia o Alain Delon, Jean Marais, Lucilla Morlacchi e Renato Salvatori".