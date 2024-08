Le sfide di Miss Umbria. Una fascia a Chiara Spirito

Entrano nel vivo le sfide di “Miss Italia Umbria“ in cerca della più bella che dovrà rappresentare il Cuore Verde nella ribalta nazionale. Mercoledì sera il concorso ha assegnato una fascia molto importanta, quella di “Miss Rocchetta Umbria 2024“: il titolo è andata a Chiara Spirito, 19 anni di Assisi, che vola alle finali nazionalo. "Ho frequentato il primo anno dell’università di Economia e management a Perugia – ha raccontato con entusiasmo Chiara subito dopo la vittoria – Nella vita studio e lavoro. Sono una ragazza determinata, intraprendente e sensibile".

Nella serata che si è svolta in piazza Mazzini, a Gualdo Tadino, Chiara ha avuto la meglio su 19 concorrenti arrivate da tutta la regione, in una bella manifestazione che ha avuto come ospiti il comico Andrea Bellotti e Miss Italia Rocchetta 2015 Francesca Bruni.

Chiara Spirito è la seconda finalista nazionale per l’Umbria dopo Sofia Rocchi eletta nei giorni scorsi “Miss Eleganza Umbria 2024“.

Il concorso “Miss Italia Umbria“, organizzato quest’anno dall’associazione culturale Reiki, rappresentata da Manuel Fiaschi, esclusivista regionale, prosegue mercoledì 7 agosto a Fighille.