La Cisl non abbassa la guardia: "Patto per salvaguardare il lavoro"

"Dobbiamo lavorare per realizzare un Patto con le Istituzioni e le parti datoriali per affermare il lavoro dignitoso, rafforzando e potenziando il bene comune. Dovremo impegnarci per programmare e progettare la nostra regione e il nostro territorio per un migliore utilizzo dei fondi del Pnrr e la programmazione comunitaria 21 - 27". E’ quanto ha affermato il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti al Consiglio Generale Cisl Umbria che si è svolto a Perugia alla presenza della segretaria generale aggiunta Cisl Nazionale Daniela Fumarola. Massima attenzione per la questione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che per la Cisl Umbria "deve essere affrontata in termini di rafforzamento della bilateralità ma anche con nuove assunzioni". Tra i temi trattati la questione sociale, la produttività e la sostenibilità. "Questioni - precisa Manzotti - che devono fare i conti con le vecchie e nuove povertà, ma anche con un’occupazione che spesso non dà adeguate risposte alle aspettative dei giovani che nascono o scelgono di formarsi in Umbria, ma che poi si trovano costretti ad andare a cercare lavoro altrove. Un fenomeno che impoverisce il nostro territorio che, se incrociato con quello della denatalità e dell’auspicata parità di opportunità (e di salario) tra uomo e donna, assume maggiore gravità".