Il Minimetrò diventa ’parlante’. Avvisi vocali dentro le carrozze

E adesso il Minimetrò ’parla’. Alla stazione del Pincetto è stato presentato il nuovo sistema di vocalizzazione automatica all’interno delle carrozze. Da ora in avanti, dunque, anche i ciechi e gli ipovedenti avranno la possibilità di usufruire a 360 gradi del sistema trasportistico in totale autonomia visto che la vocalizzazione annuncerà l’arrivo indicando le varie stazioni. All’incontro hanno partecipato la sindaca Vittoria Ferdinandi, gli assessori Pierluigi Vossi (Mobilità) e Costanza Spera (politiche sociali), il garante regionale per i diritti dei disabili Massimo Rolla, l’Amministratore Unico di Minimetrò Sandro Paiano, la consigliera della sezione di Perugia dell’UICI (Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti) Gabriella Recupero.

"Per la città – ha spiegato la sindaca Ferdinandi – questo è un giorno bello e speciale perché la sfida per l’inclusione deve vederci impegnati quotidianamente. La disabilità, come dico spesso, esiste solo se gli ambienti non solo adeguati e diventano “disabilitanti”; per questo stiamo lavorando per costruire una città che sia capace di custodire tutte le persone, garantendo ad ognuno il diritto di muoversi in tutti gli spazi. Con questi piccoli gesti- ha continuato – possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati, mettendo tasselli importanti in un mosaico complessivo. Con la vocalizzazione automatica saremo in grado di ridare a tanti cittadini la possibilità di muoversi liberamente ed in autonomia, restituendo loro una fetta di vita adeguata, degna ed indipendente".

Per l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi "quello avviato è solo l’inizio di un percorso che l’Amministrazione sta intraprendendo per rendere molte aree della città nuovamente percorribili e vivibili da parte di tutti; ciò consentirà ad ogni persona di poter finalmente godere della nostra città, compresi i non vedenti. Vossi ha confermato che in alcuni quartieri di Perugia vi sono delle criticità, segnalate dall’utenza, su cui si sta lavorando: insieme alle associazioni – che ringrazio per il prezioso contributo che apportano anche in questo ambito – stiamo operando per rimettere le cose a posto, partendo proprio da un luogo strategico come è la stazione di Fontivegge che vogliamo restituire alla massima funzionalità".