Il lago, le gaffe e la politica: "La Conferenza dei sindaci ha scelto la strada giusta"

Un risultato o una gaffe? Scontro politico sulle competenze. Una delegazione di consiglieri comunali di Fratelli d’Italia dei comuni del Trasimeno, guidata dal presidente provinciale Alessandro Moio, ha incontrato domenica il Ministro della protezione civile Nello Musumeci a margine dell’evento letterario organizzato dell’Isola del Libro. A lui si sono rivolti per esporre le problematiche legate all’ attuale situazione di crisi del Lago Trasimeno. Durante l’incontro, il Ministro Musumeci ha annunciato che giovedì prossimo, il 19, si terrà un vertice nazionale sul tema insieme al Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al quale sarà presente oltre alla governatrice Donatella Tesei, il sottosegretario Emanuele Prisco.

Ma la replica arriva dai parlamentari del Pd Walter Verini e Anna Ascani, "questa destra in Umbria sta cercando affannosamente di recuperare quanto non fatto o quanto fatto male in cinque anni. Ma sono tali e tanti danni e inadempienze che lo sforzo è improbo. E lo fa anche con gaffe, come quella che ha costretto il Ministro Musumeci – coinvolto sul tema Trasimeno – a precisare che lui ha le deleghe ai mari, non ai laghi, di competenza dell’Ambiente. Ma a parte l’infortunio, quello che proprio è secondo noi sbagliato (e anche pericoloso) è utilizzare per propaganda elettorale questioni di interesse generale, sventolando bandierine partitiche. Il Trasimeno è una grande questione dell’Italia centrale e del Paese. L’approccio giusto è quello della Conferenza dei sindaci, che ha deciso di chiamare a raccolta tutte le istituzioni e le forze sociali (noi eravamo presenti all’incontro) – replicano Verini e Ascani – per fare del futuro del lago un impegno corale. Parlamentari europei, parlamentari nazionali, Governo, prossima giunta e consiglio regionale, Provincia e Comuni: bisogna lavorare insieme".

Per Luca Briziarelli, responsabile regionale organizzazione di Noi Moderati in Umbria, "positivo che all’incontro sia stato invitato anche Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, proposto da Maurizio Lupi a margine della sua visita al Trasimeno, figura migliore per seguire la questione in stretto contatto con la presidente della Regione".