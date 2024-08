Getta le lettere nella spazzatura. Postino denunciato e licenziato

Licenziato e denunciato: pesanti conseguenze per il postino ’infedele’ che invece di consegnare lettere e avvisi preferiva gettarli nella spazzatura. Peccato però per lui che lo abbiano beccato, fatto che gli è costato una denuncia e pure il posto di lavoro. La vicenda è avvenuta a Umbertide: dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica perugina un 32enne, "ritenuto responsabile – spiega la nota dell’Arma – del reato di soppressione della corrispondenza".

L’uomo, umbro ma non umbertidese, era stato assunto a tempo determinato in sostituzione di un altro portalettere assente dal lavoro. Ma in giro per la città era stato visto gettare la corrispondenza nei cassonetti dell’immondizia, invece di consegnarla ai destinatari. "Un comportamento grave – viene spiegato – che è stato segnalato ai Carabinieri". Sono stati i militari a recuperare la corrispondenza, dando il via ad una serie di ulteriori verifiche, che si sono colcuse con l’individuazione del 32enne, denunciato. Da parte degli inquirenti sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire "se la vicenda sia da ricondurre a un episodio isolato o si tratti di una condotta che andava avanti nel tempo".

Sulla faccenda è intervenuta Poste Italiane, che ieri ha reso noto "di aver avuto un ruolo attivo grazie agli accertamenti interni, messi in atto per appurare lo svolgimento dei fatti e le relative responsabilità del portalettere". L’azienda ha anche comunicato che il portalettere è stato licenziato il 5 agosto scorso. Viene anche precisato che "tutta la corrispondenza rinvenuta è stata presa in carico dal Centro Distribuzione di Umbertide e consegnata ai destinatari".

Pa.Ip.