Gabriele Mirabassi apre la rassegna dell’Egea Store

L’Egea Store di via Ritorta propone nel piccolo auditorium del punto vendita un rassegna di otto concerti, presentazioni e ascolti guidati con musicisti, critici e autori, a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si comincia oggi alle 18 con la presentazione della collana “Dentro la musica” curata da Giovanni Bietti, seguita da una guida all’ascolto e talk con il clarinettista perugino Gabriele Mirabassi (nella foto) e il suo ultimo lavoro con Simone Zanchini “Un ballo con la luna”. Il 9 novembre, c’è Sualzo con la presentazione musicale del suo graphic novel “L’improvvisatore” seguito da Federico Gili e suo ultimo progetto discografico “La Lanterna” il 23 novembre, il 29 sono attesi Filippo Farinelli e Umberto Aleandri con l’interpretazione dell’integrale di Hindemith per violoncello e piano. Dicembre è dedicato alle feste con Fabrizio De Rossi Re in “Un compositore di oggi: La turris eburnea e il mercato del pesce”, la presentazione dell’album “It’s a new day” di Lorenzo Bisogno, per chiudere il 20 con “Il Canto di Natale di Dickens” con Mirko Revoyera e Francesca Rossi.