Ferragosto in prima fila. Passeggiate, arte e show per l’offerta di Perugia

Visite guidate, passeggiate tra simboli e misteri, tesori d’arte da scoprire ma anche teatro e musica, a tutte le ore e per ogni età. Il Ferragosto perugino offre un cartellone di iniziative dedicate a chi resta in città e ai tanti turisti presenti in questi giorni.

Si parte idealmente con le proposte del Gran Tour Perugia: alle 10 e alle 18 c’è la visita guidata a “Le tre età“ di Klimt esposto alla Galleria Nazionale dell’Umbria mentre alle 21 si va per la “Perugia esoterica” alla scoperta di tracce, simboli e misteri nei rioni, dal portale di palazzo dei Priori al Tempio di San Michele Arcangelo. E ancora, domani alle 16.30 visita all’Abbazia di San Pietro (tornerà ogni giorno fino al 31 agosto), sabato alle 21 passeggiata in notturna lungo “Le vie del dialetto perugino” (tra queste via del Verzaro, la Cuparella e via del Bulagaio) mentre domenica alle 21.30 si ripercorre la storia della “Dinastia dei Baglioni”. Informazioni sui biglietti e prenotazioni al 371.3116801, anche WhatsApp.

Orario straordinario, oggi e domani per Palazzo Baldeschi, aperto dalle 10.30 alle 19.30 con la possibilità di visitare l’affascinante mostra “Natura/Utopia: l’arte tra ecologia, riuso e futuro” mentre per i più piccoli questa sera c’è anche il festival “Figuratevi“, con lo spettacolo di attori e pupazzi “La nascita di Arlecchino“, alle 21.15 all’Arena Borgo Bello, con la compagnia Ortoteatro di Pordenone, di e con Fabio Scaramucci.

Un tempo la Festa dell’Assunta si celebrava a Monteluce, con la cena sul Toppo, la Fiera con le bancarelle, il basilico. In ricordo di quel gran rito d’inizio Novecento, sabato entra nel vivo il “Monteluce Music Festival 2024“, con il tradizionale concerto dell’Assunta – in memoriam, alle 21 nella chiesa di Monteluce con ingresso libero. Ad esibirsi, sotto la direzione del maestro Fabio Afrune, la corale di Monteluce con il soprano Risa Minakata, Margherita Tamburi al violino, Giacomo Margaritelli al clarinetto, Letizia Moretti al pianoforte, Leonardo Cherri all’organo, in musiche di Camak, Vergnaghi, Salinas Robles, Stracchi. E domenica alle 6.20 alla Terrazza del Mercato Coperto, UmbriaEnsemble inaugura la nona edizione degli amatissimi “Concerti dell’Alba“, appuntamento tra i più attesi dell’estate in città, dedicato ai fratelli Felix e Fanny Mendelssohn con musiche da assaporare al sorgere del sole, l’ingresso è libero.

Sofia Coletti