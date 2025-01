Entro l’anno la banda larga per cinquemila utenze

Sono 1.254 i civici, cioè le abitazioni, che possono attivare la connessione veloce e ulteriori 1.952 quelli fisicamente raggiunti dalla fibra. Entro la fine del 2025 la banda larga arriverà in 5.000 abitazioni ed aziende del territorio. Con l’inizio del nuovo anno è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per il collegamento veloce alla rete Internet: un’opera finanziata dal Pnrr e anche da un piano di investimento privato a carico della società che si è aggiudicata l’appalto, “Italia a 1 Giga“. Tra le aree coperte gran parte del centro storico, San Rocco, Pian di San Martino, Montemolino, Duesanti, Pontecuti, Montesanto e parte di Cappuccini. In gennaio sono previsti interventi per l’installazione di ulteriori tre armadi a copertura delle aree frazionali di San Damiano, Montenero, Pontenaia. Grazie alla disponibilità di FiberCop, l’amministrazione sta monitorando in tempo reale lo stato di avanzamento e di copertura per ogni singolo civico interessato, così da poter facilitare i cittadini e le imprese per l’attivazione della banda larga e rendere trasparente, anche ai fini della sicurezza del territorio, la presenza delle ditte operanti nel territorio. "Si tratta di un’opera poco visibile ma importante – commenta il sindaco Ruggiano – che porterà entro la fine del 2025 alla copertura dell’intero centro storico e della quasi totalità del territorio comunale nel quale risiede la maggior parte degli abitanti, colmando così un gap competitivo alle imprese ed elevando la qualità dei servizi alla portata delle famiglie".

