Due giorni su turismo e creatività

ASSISI – "Metaverso e turismo: opportunità virtuali per business reali" è il tema della due giorni di oggi e domani a Palazzo Bernabei. E’ organizzata per ricordare Davide Piampiano (foto), laureato in Economia del turismo e operatore nel settore, morto due anni fa in un incidente di caccia, dal Comitato che porta il suo nome e che si impegna a sostenere le aspirazioni dei giovani che studiano nel settore turistico. "Un omaggio – sottolineano gli organizzatori - alla visione di Davide, che immaginava un futuro del turismo guidato dalla creatività e dalla qualità".

Oggi, dalle 15, i ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia, con la collaborazione dei colleghi delle università di Catania, Cassino e IULM Milano, coinvolgeranno imprenditori dell’ospitalità alberghiera e extralberghiera, agenti di viaggio e amministratori pubblici alla scoperta del Metaverso. I partecipanti potranno vivere esperienza di realtà virtuale con gli allievi cadetti del centro di addestramento Fondazione Olitec.

Domani, alle 9.30 i saluti istituzionali del Rettore Maurizio Oliviero, di Marcello Signorelli, direttore del Dipartimento di Economia, del vicesindaco Valter Stoppini, Giorgio Mencaroni presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, di del vescovo Domenico Sorrentino e fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento. A seguire il "Comitato Davide Piampiano" illustrerà le iniziative e i progetti a supporto dei giovani studenti in discipline turistiche che perseguono i "sogni" di Davide.