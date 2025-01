Doni e sorrisi al Chianelli

La Befana sta per atterrare al Residence “Daniele Chianelli”. L’appuntamento è per domani dalle 15.30 quando la simpatica vecchietta porterà calze e doni, prima al Reparto di Oncoematologia pediatrica dove effettuerà la consegna ai bimbi ricoverati e subito dopo al Residence. Quest’anno l’evento è organizzato in collaborazione con il Quasar Village che oggi alle 16 organizza una raccolta di doni nell’ambito dell’iniziativa “Epifania - Doni in volo tra sorrisi e allegria” che verranno consegnati al Comitato. Ad accogliere i regali per i bambini sarà la “Grotta dei desideri”, in cui ogni bimbo potrà scegliere un dono. E poi lo spettacolo ‘Arriva la Befana’, con Loretta Bonamente e Luca Cimarelli e calze offerte dal Circolo dipendenti Perugina.