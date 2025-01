Così i Lions aggiungono: "Un posto a tavola"

UMBERTIDE – Ben quattro quintali di cibo, un aiuto concreto per chi ne ha bisogno. E’ questo l’obbiettivo di "Aggiungi un posto a tavola", l’iniziativa con la quale il Lions Club Umbertide, presieduto da Mauro Tarragoni Alunni, da molto tempo tende una mano a chi è meno fortunato e fatica a tirare avanti ogni giorno. Da anni infatti il club umbertidese, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare, riesce a distribuire un notevole quantitativo di aiuti alimentari sul territorio. E anche per tutto il 2024 il Club, sempre in prima linea nel sociale, ha provveduto ogni mese alla distribuzione di un considerevole quantitativo generi alimentari. Una adesione convinta all’iniziativa dei Lions italiani "Aggiungi un posto a tavola", che sull’onda della "Giornata internazionale della solidarietà umana" si sono mobilitati per garantire un pasto a chi è in difficoltà. L’iniziativa ha garantito la distribuzione di oltre 4 quintali di derrate, frutto della joint venture con il Banco Alimentare, cui si è aggiunto un ulteriore "bonus" derivante dalla recente cena degli Auguri del Club.

Pa. Ip.