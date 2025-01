“Così è (se vi pare)“ in scena al Politeama Clarici

Uno delle più importanti commedie di Luigi Pirandello, “Così è (se vi pare)“ segna la ripartenza della stagione di prosa folignate, organizzata da Teatro Stabile dell’Umbria e Comune. Lo spettacolo va in scena domani alle 21 al Politeama Clarici con la regia di Geppy Gleijeses che si avvale del talento di Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato (nella foto). Scritta nel 1917, la commedia presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene)? L’idea dell’allestimento nasce da un’intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello: il cannocchiale rovesciato, "che permette la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco".

Geppy Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo – Michelangelo Bastiani – di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi assolutamente tridimensionali. "Sono donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono che i personaggi della commedia, inutilmente affannati per scoprire una verità che non esiste – dice il regista – . All’ingresso della Signora Frola, quegli esserini li rivedremo in dimensioni normali. Piccoli uomini che riprendono le loro reali fattezze di fronte alla grandezza del dolore e dell’amore di una madre". Prenotazione dei biglietti allo 075.57542222.