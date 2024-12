Ciclista investito e ucciso da un’auto. Tragedia sulla statale Flaminia

Ciclista investito e ucciso da un’auto lungo la statale Flamina tra Narni e Terni, all’altezza di Castel Chiaro. La vittima è un narnese di 77 anni, A.B., morto sul colpo o negli attimi immediatamente successivi all’impatto con la vettura, che percorreva la carreggiata nello stesso senso di marcia. Per il ciclista purtroppo non c’è stato niente da fare; il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni il settantasettenne in sella alla bici è stato investito da un’auto condotta da un anziano della stessa età, che non si sarebbe accorto della presenza del ciclista, forse per la visibilità compromessa dall’oscurità sopraggiunta. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio. L’automobilista, come detto anch’egli settantasettenne, è stato trasportato in ospedale in stato di choc.

L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio della polizia municipale di Narni, che ha eseguito i rilievi tecnici del caso. Sul posto anche il personale del 118 che purtroppo non ha potuto che constatare il decesso del ciclista.

Martedì scorso un altro anziano ciclista, di 78 anni, era stato investito e ucciso da un’auto a Perugia, nei pressi del carcere di Capanne. Stava transitando in bicicletta lungo la provinciale Pievaiola, in località Capanne appunto, quando sarebbe stato investito da un’automobile. Un urto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ferito nell’occasione anche un secondo ciclista che era con lui, di 60 anni. Quest’ultimo ha riportato ferite lievi, mentre per il 78enne purtroppo non c’era stato niente da fare. A distanza di quattro giorni, incidente del tutto analogo e dalle stesse terribili conseguenze.