C’è il festival “DeMusicAssisi“. Le note medievali diventano pop

Venti appuntamenti e concerti a ingresso libero, da oggi a martedì 20 per “DeMusicAssisi“, il festival di musica medievale promossa dal Comune, con direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars, che torna con una seconda edizione ricca di novità e sorprese. "L’idea – dicono gli organizzatori – è di rendere “pop“ e far conoscere a tutti il fascino e l’emozione della musica medievale, partendo da un luogo in cui il Medioevo si respira ancora nei vicoli e nelle piazze". La manifestazione si svolge così nel centro storico della città, in spazi di grande suggestione, in un viaggio attraverso repertori musicali composti fra il 13° e il 15° secolo, con conferenze, incontri con storici, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set di medieval music. Ci sarà anche una mostra-mercato dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai che risponderanno alle curiosità del pubblico, domenica e lunedì con orario 9-13 e 15.30-19.30.

Tema del festival è la “Lauda“, ovvero la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026. Artisti da tutto il mondo partecipano al festival, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Si comincia oggi con l’apertura dell’Infopoint alle 18 in piazza del Comune e un concerto inaugurale, alle 21 nel Palazzo Monte Frumentario con l’Ensemble Orientis partibus.

Nel ricco cartellone, da ricordare domani alle 21, sempre a Palazzo Monte Frumentario, il concerto dell’Ensemble Rumorum mentre sabato alle 21.30 si va nell’Abbazia di San Pietro “Salve Mater” con il concerto con repertorio gregoriano dell’Ensemble More Antiquo. E ancora domenica alle 21 a Palazzo Monte Frumentario l’Ensemble La Reverdie si esibisce in “I Dodici Giardini. Il Cantico di Santa Caterina da Bologna“, lunedì alle 21 Piazza del Comune (Sala delle Volte) ospita “Decantare”, dj set di medieval music e martedì a Palazzo Monte Frumentario c’è il concerto dell’Ensemble Calixtinus. La chiusura del festival sarà il primo e il 2 settembre alla Rocca Maggiore con due grandi iniziative per i 40 anni di attività dell’Ensemble Micrologus, uno dei gruppi di musica medievale più famosi al mondo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria allo 075.8138680 e 075.8138681, dalle 10 alle 16.

S.C.