all’anfiteatro Romano

Il celebre musicista brasiliano Toquinho festeggia i sessanta anni di carriera domenica, alle 21.30, nell’Anfiteatro Romano di Terni, in occasione del Festival “Tributo d’autore”, accompagnato dalla cantante Camilla Faustino. Nell’ambito dell’evento, l’iconico chitarrista brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi grandi

successi di bossanova, riceverà il premio “Io sono una persona per bene”. A consegnare il riconoscimento il presidente dell’omonima associazione Sauro Pellerucci, Founder della Digital Human Company Pagine Sì! S.p.A.

Toquinho sarà premiato per “aver fatto della musica uno strumento di dialogo e unione fra i popoli”.