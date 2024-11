Cani tra escrementi e topi morti: a Tavernelle sequestrati 17 segugi. Proprietario nei guai

Città delle Pieve, 30 novembre 2024 - Vivevano in condizioni atroci, tra escrementi e topi morti. Diciassette segugi sequestrati e proprietario denunciato per maltrattamenti a seguito del blitz dei carabinieri forestali a Tavernelle, dove già a ottobre erano stati trovati segugi di razza francese e italiana in una situazione aberrante.

Come in un lager: in particolare, gli animali erano chiusi in box privi di cucce ma soprattutto pieni di escrementi, che erano finiti anche dentro gli abbeveratoi e le ciotole. Totale degrado e sporcizia sono stati riscontrati anche all’esterno dei box, dove il sessantenne aveva stoccato rifiuti di ogni genere, dal legno alla plastica fino ai sacchi vuoti di mangime. In questo caos, le autorità hanno rilevato perfino la presenza di ratti morti in avanzato stato di decomposizione. Da qui “l’ammonizione” della Usl, che ha emesso a carico del sessantenne un provvedimento a tutela degli animali, che implicava l’esecuzione entro 10 giorni di una serie di interventi in grado di mutare radicalmente le condizioni di detenzione generale degli animali.

Tuttavia, durante la seconda ispezione, scattata nei giorni scorsi, le autorità hanno accertato che nulla era cambiato nelle casette dei cani e nelle aree attigue. Sentito il pm di turno della Procura di Perugia è, quindi, scattato il sequestro dei 17 segugi, dieci adulti e sette cuccioli. Le bestioline sono state portate nel canile Enpa di Ponte San Giovanni (Perugia) ed è scattata la denuncia per maltrattamento di animali e mancata ottemperanza al provvedimento della Usl.