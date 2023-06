Premio regionale Ansmes per il Club Scherma Antonio Di Ciolo

PISA - Il Consiglio regionale toscano dell’Ansmes - Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito del Coni e del Cip, su segnalazione del Comitato provinciale pisano, ha deliberato all’unanimità di attribuire il prestigioso Premio regionale Ansmes 2023 al Club Scherma Antonio Di Ciolo di Pisa. Il Premio è riservato alle società che si siano particolarmente distinte in campo nazionale ed internazionale per risultati di assoluto prestigio dando lustro al nostro Paese e, in questo caso, anche alla Città di Pisa. La cerimonia di consegna del Premio è in programma venerdì 1° settembre alle ore 11 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, con il Patrocinio del Comune di Pisa. Hanno già assicurato la partecipazione il Presidente nazionale, quello regionale dell’Ansmes ed il figlio di Artemio Franchi, Francesco Franchi. La storia della Scuola pisana di Scherma si riconduce integralmente sulle orme calcate nella sua vita dal Maestro Antonio Di Ciolo, che creò la prima ed unica, per decenni, palestra di scherma presente nella città di Pisa.

Antonio nasce a Pisa il 12/07/34 ed inizia la pratica della Scherma nel 1948 seguendo le orme dello zio materno Rinaldo Giusti, noto fiorettista del tempo (prima atleta e poi Arbitro internazionale). Si diploma Maestro di Scherma presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli nel 1959. Per una sorta di scommessa inizia ad insegnare Scherma gratis presso il C.U.S. Pisa per dimostrare che la Scherma è uno sport alla portata di tutti e, passo dop passo, i suoi allievi cominciano a scalare le classifiche nazionali e mondiali, sino ad arrivare agli acuti olimpici di Puccini, Vanni e Sanzo. Nel 1994 Antonio Di Ciolo fonda il Pisascherma e contribuisce in misura determinante a portare la Scherma italiana sul tetto del mondo. Nel 2005 nasce il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo. Antonio Di Ciolo scompare il 20/09/20 e il testimone passa nelle sapienti mani del figlio Enrico anch’egli Maestro e Allenatore di molti campioni della nazionale azzurra: Ilaria Bianco, Alessandro Puccini, Francesco Martinelli, Simone Vanni, Gabriele Cimini, Martina Batini, Frida Scarpa.

PALMARES:

6 Medaglie Olimpiche, 16 Medaglie Paralimpiche, 42 Titoli di Campione del Mondo, 2 Titoli di Campione del

Mondo Militari, 8 Titoli Campioni del Mondo Under 20, 18 Titoli Campioni del Mondo Under 20, 4 Titoli di Campioni del Mondo Paralimpici, 48 Campionati Europei, 100 Titoli di Campione d’Italia, 9 Titoli Universiadi, 14 Titoli ai Giochi del Mediterraneo, 5 Titoli Campioni mondiali paralimpici, 5 Coppe del Mondo