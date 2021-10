Gaiole in Chianti, 1 ottobre 2021 – Le tappe di avvicinamento alla grande giornata de “L’Eroica” sono iniziate due giorni fa con l’inizio della consegna delle buste tecniche e dei pacchi gara. L’attesa nella zona del Chianti e nella provincia di Siena sempre più spasmodica, nella speranza che anche domani sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre, il tempo regali altre due giornate come quelle del fine settembre. “L’Eroica” affermata e prestigiosa manifestazione che si svolge prevalentemente su strade bianche, rigorosamente in sella a biciclette costruite prima del 1987, quasi sempre indossando maglie di lana, prepara un weekend da favola per le migliaia di partecipanti tra i quali numerosi appassionati della bicik provenienti dall’estero. Un evento che significa rinascita e che torna dopo la cancellazione, per pandemia, dell'edizione dello scorso anno.

Sarà un abbraccio indimenticabile a tutti coloro che raggiungeranno Gaiole in Chianti, ma anche la stessa città di Siena coinvolta nell’evento, come hanno ricordato con soddisfazione nei giorni scorsi Alberto Tirelli per il Comune di Siena, Claudio Rossi, Rettore del Magistrato delle Contrade e Giancarlo Brocci, annunciando il coinvolgimento per la prima volta di Piazza del Campo. Infatti domani sabato sabato 2 e domenica 3 ottobre, transiteranno dal Campo i partecipanti alla cicloturistica d'epoca più conosciuta ed amata al mondo. Sabato, con inizio dei passaggi ancora a notte, a partire dalle ore 5,30, arriveranno i protagonisti dei due percorsi lunghi, da Pantaneto e Chiasso Largo, per uscire subito dal Porrione verso Porta Romana. Domenica, invece, il percorso dei 106 km farà proprio sosta e ristoro davanti al Palazzo Comunale a partire dalle ore 8.00, con conclusione dei passaggi entro due ore e mezzo dai primi. Comune, Magistrato delle Contrade ed Eroica vogliono esprimere il benvenuto ad un evento che da sempre ha saputo valorizzare un territorio unico nel pieno rispetto delle tradizioni che lo caratterizzano. Questo l’aggiornamento degli aventi de L’Eroica 2021



IL PROGRAMMA:

Oggi venerdì 1 ottobre dalle ore 9 alle 20, presso le ex Cantine Ricasoli consegna buste tecniche; Consorzio Agrario consegna pacchi gara Ciclofficina Eroica

Ore 16: Premiazione Concorso d’Eleganza in collaborazione con Biciclette d’Epoca.

Ore 17 Presentazione libri: “Elogio del gregario, di Marco Pastonesi (Battaglia Edizioni); 24 Storie di Bici di Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio (Il Sole 24 Ore): Bikeconomy – viaggio nel mondo che pedala di Gianluca Santilli e Pierangelo Soldavini (Egea); L’Eroica, le 100 meraviglie (+1) di Giancarlo Brocci (Typimedia Editore). Modera Pier Augusto Stagi, direttore di Tuttobici.

SABATO 2 OTTOBRE:

Dalle ore 4 alle 20 presso ex Cantine Ricasoli consegna buste tecniche; Consorzio Agrario consegna pacchi gara

Ciclofficina Eroica.

Partenze de L’Eroica:

ore 4,30-5 percorso lungo di 209 km riservato biciclette antecedenti anni 1930; ore 6-7 partenza percorso medio crete senesi 135 km con arrivi previsti dalle ore 11,30 alle ore 20.

DOMENICA 3 OTTOBRE:

Dalle ore 6 alle 10 presso le ex Cantine Ricasoli consegna buste tecniche; Consorzio Agrario consegna pacchi gara; ore 6-18 Ciclofficina Eroica

Ore 7-7,30 partenza Cento Val d’Arbia di km 106; ore 8-9,30 partenza medio Gallo Nero di km 81 e del corto Valle del Chianti Eroica di 46 chilometri. Arrivi previsti dalle ore 10 alle ore 18.

Un programma ricchissimo ed intenso di eventi per migliaia di pedalatori su percorsi suggestivi e scenari di incomparabile bellezza.