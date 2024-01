Via Carrozzola Stop auto e pedoni. L’alternativa per i residenti

L’amministrazione comunale da subito si è impegnata

nell’attuare quel che è previsto dalla normativa in queste situazioni, cercando di tutelare al massimo la sicurezza delle persone, delle altre proprietà e del bene collettivo.

A tal proposito è già stato emesso apposito provvedimento dalla polizia municipale, che ha disposto da ieri, sabato 13 gennaio, l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in via della Carrozzola fino all’avvenuta rimozione dello stato di pericolo e rimozione dei materiali dalla strada ove meglio indicato da segnaletica stradale posta sul luogo. I residenti nella via potranno accedere alle proprietà con ingresso-uscita su via Roma e su via Guerrini.