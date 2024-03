Tangenziale San Gimignano. Stamani è in programma l’inaugurazione ufficiale

E’ stato di parola il presidente della Provincia David Bussagli e sindaco a fine mandato di Poggibonsi, con famiglia originaria delle torri. Questa mattina intorno alle 11,30 ‘forbici in mano’ per il taglio del nastro che di fatto aprirà al traffico la nuova Tangenziale. Cerimonia che si terrà all’ingresso della prima galleria artificiale. Realtà molto attesa a San Gimignano questa circonvallazione, l’ideale per alleggerire il traffico e scavalcare le secolari mura di San Gimignano su progetto della stessa provincia di Siena per un investimento che si aggira intorno a 15 milioni di euro.

La nuova strada di collegamento si innesta tra la rotonda di Campo all’uccellini sulla provinciale per Castel San Gimignano per incontrare la ‘gemella’ in località Strada sulla provinciale di Cellole. Una strada lunga circa due chilometri e trecento metri che si sviluppa a fondo valle del popolato quartiere di Santa Chiara e, per non danneggiare la natura e l’ambiente, ci sono due tratti in galleria artificiale "per il superamento della conformazione orografica della zona territoriale di Santa Chiara". Spiega la nota di invito all’evento della Provincia. Ribadiscono e precisano che si è trattato di "Un intervento progettato dalla Provincia di Siena del valore complessivo di oltre 13 milioni di euro a cui si aggiungono oltre 1,5 milioni di euro per le opere di illuminazione finanziate dalla Regione Toscana. Con l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare intorno alle mura storiche della città in particolare quello di mezzi pesanti, oltre a produrre benefici ambientali che ne derivano per il centro urbano, con diminuzione degli impatti acustici e di inquinamento grazie a flussi veicolari più scorrevoli".

Questa mattina alle 11,30, dunque, è in programma questo importante taglio del nastro della circonvallazione al quale saranno presenti il presidente della provincia David Bussagli con il suo staff tecnico-logistico, il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, oltre tutte le autorità locali.

Seguirà l’apertura del tratto stradale al traffico.

Romano Francardelli