Monticiano, oggi si torna in pista. Sette corse a partire dalle 15. Il Protocollo equino entra nel vivo

Terzo appuntamento, questo pomeriggio, al ‘Tamburo’ di Monticiano, con i cavalli iscritti al Protocollo equino 2024 del Comune di Siena. In programma sette corse di addestramento, per quarantanove soggetti in pista. La prima al via alle 15: Donrodrigo (Michel Putzu), Corallo Sardo (Sebastiano Murtas), Doctor Donald (Salvatore Nieddu), Chiosa Vince (Federico Fabbri), Tiepolo (Elias Mannucci), Volpino (Antonio Mula), Eres Elce (Giovanni Puddu). Seconda corsa, con start alle 15,30: Dada (Mattia Chiavassa), Distintu (Niccolò Francesconi), Tempesta Blu (Matteo Rivola), Fenomenale (Rocco Betti), Donna Rosa (Francesco Caria), Zentiles (Sebastiano Murtas), Ardeglina (Salvatore Nieddu).

Terza corsa, in programma alle 16: Criptha (Elias Mannucci), Dreeher (Giovanni Puddu), Bonitas (Alessio Bincoletto), Diodoro (Michel Putzu), Volcan De Bonorva (Gabriele Lai), Tale e Quale (Federico Fabbri), Benitos (Antonio Mula). Quarta corsa, con inizio alle 16,30: Acqua Rossa (Massimo Columbu), Bide Tue (Matteo Rivola), Assueoro (Andrea Chessa), King Rio (Marco Bitti), Bombers (Silvano Mulas), Viso d’Angelo (Stefano Piras), Zenis (Sebastiano Murtas).

Quinta corsa, al via alle 17: Canarinu (Antonio Mula), Carlitos Way (Gabriele Lai), Desiderata (Rocco Betti), Zeuri (Mattia Chiavassa), Caveau (Michel Putzu), Bryan De Marchesana (Alessio Giannetti), Vankook (Federico Fabbri). Sesta corsa, alle 17,30: Cleofe (Nino Manca), Carontes (Alessio Bincoletto), Comancio (Andrea Chessa), Duce (Giovanni Puddu), Akida (Enrico Bruschelli), Ungaros (Sebastiano Murtas), Tornada (Gabriele Puligheddu.

Settima corsa, in programma alle 18: Diosu De Campeda (Rocco Betti), Coronas (Silvano Murtas), Drappellone (Marco Bitti), Corinne Clar (Federico Fabbri), Cobalto da Clodia (Massimo Columbu), Tabacco (Michel Putzu), Arneaux (Gabriele Lai). Gli appuntamenti del calendario del Protocollo equino del Comune di Siena proseguiranno martedì prossimo, 7 maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 14 maggio (corse di addestramento a Monticiano), martedì 28 maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 4 giugno (lavori di addestramento a Mociano).

Il programma, ovviamente, potrà subire delle variazioni in caso di condizioni meteorologiche non favorevoli o altre nuove disposizioni della Commissione tecnica comunale.