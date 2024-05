Monteriggioni corre veloce verso le urne. Frosini, Senesi e Giardini lanciano la sfida

Andrea Frosini (nella foto), attuale sindaco di Monteriggioni, punta al secondo mandato sostenuto da una lista composta da Pd, Azione, Italia Viva e Più Europa. Dunque è sceso di nuovo in campo per cercare la conferma e quindi continuare il suo lavoro.

"Mi è stato chiesto di ricandidarmi dal mio partito – spiega il primo cittadino in carica –, il Pd, a cui poi si sono aggiunte le altre forze politiche e anche 200 cittadini, nessuno iscritto a partiti, che hanno firmato un appello per continuare questa esperienza amministrativa. Ho deciso di accettare la richiesta per continuare a camminare sulla buona strada intrapresa durante il primo mandato, per il bene di Monteriggioni. Questi cinque anni sono stati un’esperienza magnifica. Non è stato un cammino individuale, ma di tutta una comunità. Questo cammino non deve fermarsi. Abbiamo costruito solide basi per lo sviluppo del nostro territorio".

E cioè?

"Ci siamo concentrati su importanti investimenti e su una rivoluzione culturale tesa a rafforzare l’identità del territorio, perseguendo una visione di Monteriggioni inclusiva, solidale, attenta all’ambiente, per lo sviluppo sostenibile e con turismo e cultura di qualità. Ogni giorno siamo stati presenti sui problemi, ma attenti a pensare e progettare anche il futuro del nostro Comune. È questa la nostra identità: pensare a risolvere i problemi contingenti, ma con lo sguardo proiettato in avanti".

Quali sono le sue principali idee di futuro per Monteriggioni?

"Se saremo confermati, proseguiremo ancora sulla buona strada. Siamo in grado di garantire il massimo impegno per il bene della comunità, con una prospettiva lungimirante. Abbiamo fatto molto e ancora molto possiamo fare per continuare a far crescere il nostro territorio e il benessere di tutti i cittadini".

Marco Brogi