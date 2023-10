La risorsa teleriscaldamento. Radicondoli e Belforte, tutti in rete: "E ora un progetto da 12 milioni"

Tutte le famiglie di Radicondoli saranno allacciate al teleriscaldamento, così come tutte le famiglie di Belforte che vivono fuori dal centro storico. Un investimento del quale è promotore il Comune, un’azione anche per mettere al sicuro le famiglie rispetto al caro energia. Insieme a questa sono tante le azioni messe in campo per la cura del borgo Radicondoli dall’amministrazione guidata dal sindaco Guarguaglini. Presto, quindi, prenderanno il via anche i lavori di teleriscaldamento che interesseranno il centro storico di Belforte, con gli interventi di riqualificazione della pavimentazione del borgo.

Intanto l’impianto di teleriscaldamento in via Guido Rossa è già in pressione dal 21 di settembre scorso. Per chi vuole allacciarsi subito, ma ha bisogno per sostenere la spesa di un finanziamento, l’amministrazione comunale ha pensato anche ad uno strumento che renda più sostenibile l’accesso al credito.

Di tutto questo si è parlato nell’iniziativa che si è svolta a Radicondoli nella sala convegni di palazzo Bizzarrini, presente il sindaco Francesco Guarguaglini. "L’obiettivo è quello di vedere conclusi i lavori del lotto 2.2, attualmente in lavorazione, entro di ottobre – fa notare il primo cittadino –. Un lotto su cui abbiamo aggiunto in corso variazioni progettuali come lo stralcio della strada Verde Oasi, l’estensione a via Berio e l’estensione nella zona di Belforte a via Ribatti". "L’obiettivo è di avviare anche il lotto 2 e di portare a termine i lavori del teleriscaldamento insieme alla valorizzazione di Belforte – prosegue Guarguaglini –. Si andrà così a completare l’offerta di teleriscaldamento. È compresa tutta la periferia urbana di Radicondoli e la periferia urbana di Belforte. Una grande opera per aiutare le famiglie e le imprese, per abbattere i costi del riscaldamento".

"Qui, in questo territorio, infatti – aggiunge il sindaco – si può utilizzare una risorsa per riscaldare le case il cui costo è fortemente minore rispetto al dato nazionale ed è indipendente dalle logiche del mercato del gas. Il grande progetto di cui presentiamo l’avanzamento è un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro che porterà il calore della geotermia anche nella grande maggioranza delle case di Radicondoli e Belforte".

E per gli altri? " Per tutti i cittadini a cui non potremo dare delle risposte con il teleriscaldamento – afferma Guarguaglini – e a cui ad oggi non possiamo offrire questa opportunità, ci sono i bandi per il rimborso dell’energia e del riscaldamento e stiamo già lavorando".